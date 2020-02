„Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen: Freunde von meinen Eltern sind in Buchenwald geblieben“, hielt die Dame dem Rechtsaußen-Politiker Dirk Nockemann vor. Das KZ Buchenwald war in der Nazi-Zeit eines der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden. „Und jetzt sollen Sie noch meinen, das sei ein Vogelschiss. Das ist eine unverschämte Frechheit.“ Die rüstige Pensionistin bezog sich damit auf eine Aussage von AfD-Chef Alexander Gauland, der die Nazi-Zeit als „nur einen Vogelschiss in der über tausendjährigen deutschen Geschichte“ bezeichnete.