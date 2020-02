Am Samstag startet der Bauernbund in Tulln offiziell in den Wahlkampf. Und auch wenn die Kür der Landwirtschaftsvertreter für die VP-nahe Organisation wie eine „gmahte Wiesn“ anmutet, so rufen deren Spitzen sie doch zur „Mutter aller Wahlen“ aus. „Denn es geht um viel“, wie Bauernbunddirektor Paul Nemecek sagt. Konkret um die Zukunft des ländlichen Raumes im Land. Dementsprechend legt sich Spitzenkandidat Johannes Schmuckenschlager ins Zeug: „Wir sind die einzige Vertretung der Landwirte auf allen Ebenen, vom Dorf bis ins EU-Parlament.“