In Oberösterreich seien derzeit 28 Kassenvertragsarztstellen in der Allgemeinmedizin sowie 9 unbesetzte Facharztstellen, das ist laut Presseagentur APA das größte Versorgungsdefizit aller Bundesländer. Die wachsende Tendenz dieser Versorgungslücken beunruhigt Haberlander: „Ich ersuche daher dringend um einen Gesprächstermin zur Erörterung von Strategien, wie hier nachhaltig gegengesteuert werden kann“, schreibt die Gesundheitslandesrätin an die Landesstelle der Gesundheitskasse.