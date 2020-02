Der beste Rezeptionist der Welt werkt in Wien: Der 22-jährige „Front Office Manager“ Nikola Farkas vom Hotel Sacher ist in Warschau als erster Österreicher mit der „David Campbell Trophy“ ausgezeichnet und damit zum „International Receptionist of the Year“ gekürt worden, wie das Sacher am Dienstag per Aussendung mitteilte. Farkas setzte sich gegen 14 internationale Kolleginnen und Kollegen durch.