Rapids Japan-Express nimmt im Frühjahr wieder Fahrt auf: Wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk, erlitten im Cup Ende September gegen Salzburg, verpasste Koya Kitagawa in der Herbst-Saison neun Matches. Nach seinem Comeback im letzten Spiel 2019 bei der Admira fand er nun in der Vorbereitung den Rhythmus wieder: „Ich habe keine Schmerzen mehr, fühlte mich in den Testspielen sehr gut.“ Den Wohlfühl-Faktor erhöhte auch der Umstand, dass inzwischen seine Frau zu ihm nach Wien gezogen ist. Oft an der Seite der beiden: Elias Kalenko, ein vom Klub abgestellter Übersetzer, der den Stürmer auch im Training zur Seite steht.