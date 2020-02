In Europa arbeitet das Unternehmen aus Phoenix in Arizona mit Iveco bei der Entwicklung von schweren Trucks zusammen, und die ersten Lastwagen mit Brennstoffzellen- und batterieelektrischen Antrieben sollen in Zukunft im Ulmer Magirus-Werk gebaut werden. Nachdem Tesla und General Motors ihre Pläne für elektrisch angetriebene Pickups vorgestellt haben und Ford mit einem elektrifizierten F-150 ebenfalls in den Starlöchern steht, folgt nun auch Nikola mit dem Badger (übersetzt Dachs), der als Antrieb eine Kombination aus Brennstoffzelle und Batterie nutzt. Daneben soll auch eine Variante mit ausschließlich batterieelektrischem Antrieb angeboten werden. Die eingesetzte Lithiumionen-Batterie hat eine Kapazität von 160 kWh, die Brennstoffzelle leistet 120 kW/163 PS.