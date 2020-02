Den kolportierten Vorwürfe von Bundeskanzler Sebastian Kurz, in der Justiz gebe es „rote Netzwerke“, hat Ministerin Alma Zadic am Dienstagabend in der „ZiB 2“ mit Nachdruck einmal mehr widersprochen. „Ich habe zahlreiche Gespräche geführt und keine Netzwerke feststellen können - und auch sonst keine politische Einflussnahme“, so die Ressortchefin. Sie habe vollstes Vertrauen in die Arbeit der Justiz und der Staatsanwaltschaft bzw. deren Unabhängigkeit: „Zurufe von außen sind für uns irrelevant.“