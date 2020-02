In einer Kurve geriet ein Rumäne (31) am Dienstag, gegen 18.15 Uhr, auf der Ehrwalder Straße bei Lermoos mit seinem Pkw ins Schleudern. Er kollidierte daraufhin mit dem Pkw eines 43-jährigen Deutschen. „Bei diesem Zusammenstoß wurde eine im Fahrzeug mitfahrende 44-jährige Deutsche am Rücken erheblich verletzt“, heißt es vonseiten der Polizei.