Titelverteidiger Frankreich trifft beim Finalturnier des Tennis-Fed-Cups in der Gruppenphase auf Russland und Gastgeber Ungarn. Der unterlegene Finalist Australien bekommt es beim Turnier von 14. bis 19. April in Budapest mit Belgien und Weißrussland zu tun. Das ergab die Auslosung am Dienstag in London.