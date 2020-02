In Nordirland hat sich zum ersten Mal ein homosexuelles Paar das Jawort gegeben: Die 26-jährige Robyn Peoples und ihre 27-jährige Partnerin Sharni Edwards heirateten am Dienstagnachmittag in der unweit von Belfast gelegenen Stadt Carrickfergus. Am Montag war das Gesetz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in der britischen Provinz in Kraft getreten.