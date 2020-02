In ein unversperrtes Wohnhaus schlich sich am Dienstag, gegen 14 Uhr, ein etwa 50-jähriger Mann. Eine Zeugin entdeckte den Täter im Erdgeschoss und konfrontierte ihn. „Auf Nachfrage, was der Mann dort mache, gab er auf Deutsch mit osteuropäischem Akzent an, dass er auf der Suche nach einem Zimmer sei“, schildert die Polizei. Daraufhin verließ der Täter das Haus sofort.