Dembele leidet immer wieder unter Verletzungen am Oberschenkel. In dieser Spielzeit kam er auf lediglich fünf Einsätze in der Primera Division und vier in der Champions League. Nach einer anderen Blessur befand sich der Offensivspieler gerade kurz vor der Rückkehr in die Mannschaft, als er am Montag das Training mit starken Schmerzen abbrechen musste.