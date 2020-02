40 Jahre später sagt der Zillertaler, der mit seiner Lebensgefährtin Gundi erfolgreich sein Leonhard Stock Olympia Relax Hotel in Finkenberg leitet: „Was dieser Olympiasieg, speziell in der Abfahrt, wert war, zeigt sich erst im Laufe der Zeit. Selbst viele Jahre später, wenn schon längst aufgehört hast, bist in Österreich noch immer sehr gefragt.“ In seinem Hotel hat er viele Pokale, Bilder und natürlich auch die Olympia-Goldene ausgestellt: „Natürlich sprechen mich nach wie vor viele Gäste darauf an, wollen zum Beispiel wissen, wie nervös ich damals war.“ Stock selbst wird den Tag „ewig als Traumtag in Erinnerung behalten.“