Der 38 Jahre alte Zusteller war mit seinem Klein-Lkw auf der eisglatten Fahrbahn von der Straße gerutscht. Er stürzte in ein steil abfallendes Waldstück und blieb in den Bäumen hängen. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach ärztlicher Versorgung vom Team des C11 in das UKH Klagenfurt geflogen werden.