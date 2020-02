In Italien hat ein Schiedsrichter wegen Gewalt gegen einen Spieler ein einjähriges Stadionverbot erhalten. Das berichtete die Nachrichtenagentur ANSA am Dienstag. Der Unparteiische habe den Spieler, einen Torhüter, am 1. Februar nach dem Amateurspiel der Vereine Borgo Mogliano und Montottone mit dem Kopf heftig gestoßen. Vorausgegangen seien Beleidigungen und Rangeleien, schrieben Medien.