Die Angestellten von Pro Mente Reha waren am Dienstag die ersten, die in Salzburg die Arbeit niederlegten. Normalerweise kümmern sie sich um die psychische Gesundheit ihrer Patienten – in ihrem zweistündigen Warnstreik um die eigene. Dabei haben sie das gar nicht nötig, wie die Streikleitung betont: „Bei uns im Betrieb ist alles gut, aber wir solidarisieren uns mit anderen aus der Branche.“ Genauer wollten die zehn streikenden Angestellten das aber nach Rücksprache mit der Geschäftsführung lieber nicht ausführen. Die Leiterin der Reha-Einrichtung, Agnes Pohlhammer, betonte: „Während des Streiks war die Patientenversorgung die ganze Zeit gewährleistet.“