Causa Leitspital Liezen am Tapet

Am Nachmittag waren „dringliche Anfragen“ auf der Tagesordnung. Bei der ersten war wieder Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) gefragt, diesmal in der Causa Leitspital Liezen. Und sie musste heftige Attacken von Blau und Grün einstecken. Grün-Abgeordnterer Lambert Schönleitner sprach von der „Fortsetzung des Pleiten-Pech-und-Pannen-Ritts in Sachen Leitspital“. Wann das Bodengutachten offengelegt werde, wollte FPÖ-Gesundheitssprecher Marco Triller wissen. Zuerst werde sie die Ergebnisse dem Landtag berichten, dann der Öffentlichkeit. „Wir haben uns zum Leitspital bekannt, diesen Weg werden wir weiterverfolgen“, bekräftigte die Landesrätin in ihrer Beantwortung.