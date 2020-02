Wie wird das in Innsbruck angenommen?

Uns gibt es seit 2012, wir waren die ersten Anbieter in Tirol. Heute gibt es einige Betreiber, es wird also bekannter. Denn auch in Tirol, wo die Menschen mit Outdoorsport verbunden sind, ist es sinnvoll, sich zusätzlich zu kräftigen und etwaigen Ungleichheiten in der Muskulatur entgegenzuwirken.