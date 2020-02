Dabei war der Apostel Paulus ein überzeugter Single. Im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt er, es sei gut, ledig zu bleiben. Aber Paulus zeigt sich tolerant: „Ich wollte zwar lieber, alle Menschen wären, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott, der eine so, der andere so.“ Und der bekannteste Single der Christenheit war Jesus selbst. Allein war Jesus deshalb keineswegs. Er hat in der Gemeinschaft seiner Jünger und Jüngerinnen gelebt. Biblisch betrachtet ist also weder etwas seltsam am Single-Leben noch sind die sogenannten Alleinstehenden alleine. Singles können ebenso gut aufgehoben sein in verbindlichen freundschaftlichen Beziehungen, wie sich Menschen in einer Partnerschaft einsam fühlen können. Singles können ebenso glücklich sein wie Paare unglücklich. Und für alle gilt: Vor Gott zählt nicht Stand, auch nicht der Personenstand. Jede Lebensform ist ehrenswert, und alle Lebensformen sollen gleichermaßen geehrt werden.