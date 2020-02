Das versteinerten Knochenstücke des Tieres, die in rund 79 Millionen Jahre alten Gesteinsschichten gefunden wurden, galten anfangs nicht als neu. Doch bei einem Besuch der Sammlung des Royal Tyrrell Museum in Alberta stellte ein Team um die Paläontologin Darla Zelenitsky von der University of Calagary fest, dass die Kiefer doch nicht die einer bereits bekannten Art sind.