Viermal wurden die Container, in denen zusätzliche Büros eingerichtet wurden, bereits erweitert. Geht’s nach Christian Wimberger, können diese schon spätestens zu Jahresbeginn 2021 verkauft werden. Denn: Die von Lasberg aus agierende Firmengruppe baut am gegenüberliegenden Grundstück ihre neue Firmenzentrale. „Wir sind am Limit, unsere Mitarbeiter waren enorm flexibel, haben viele Übersiedlungen im Haus mitgemacht - aber jetzt geht’s nicht mehr“, sagt der Unternehmer, der in seiner auf Bautätigkeiten spezialisierten Gruppe gesamt rund 600 Mitarbeiter beschäftigt.