Bio Austria hatte Dienstag zu dem Thementag geladen. 700 Tiroler Bauern sind im wichtigsten Bio-Verband Österreichs Mitglieder. Mit Sorge verfolgten viele von ihnen die Ausführungen der Wissenschafterin. Kromp-Kolb zeigte eindrucksvoll auf, was der Klimawandel für die Landwirtschaft bedeutet. In den Alpen schreite die Erwärmung rund doppelt so schnell voran als in anderen Regionen. „Weil die Ozeane als Dämpfer weit weg sind und das Gebirge mit immer weniger Gletschern die Wärme gut aufnimmt“, nennt Kromp-Kolb Gründe.