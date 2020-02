Erste Betriebe haben am Dienstag für ein paar Stunden die Arbeit niedergelegt, am Mittwoch und Donnerstag sollen mehr als 100 weitere folgen. Die Menschen werden weiterhin betreut, allerdings fallen Ausflüge und Ähnliches aus. Einrichtungen wie Jugendzentren oder Beratungsstellen bleiben geschlossen. Angehörige müssten sich keine Sorgen machen, so Gewerkschafterin Eva Scherz.