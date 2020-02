Bald sind sie wieder voller Leben, die vielen Heimgartenvereine in der Steiermark. In der Landeshauptstadt läutet die SPÖ bereits jetzt die Schrebergartensaison ein: Per Dringlichem Antrag an den Bürgermeister fordern die Roten in der morgigen Gemeinderatssitzung eine Parkgebührenerleichterung für Parzellenbesitzer.