Die im sogenannten Gezi-Prozess in der Türkei angeklagten Aktivisten haben das Verfahren als rechtswidrig kritisiert. Es habe sich gezeigt, dass der Prozess nichts mit Recht, Gewissen oder Verstand zu tun habe, sagte die angeklagte Architektin Mücella Yapici am Dienstag in Istanbul.