Am Dienstagmorgen ereignete sich auf einer Skipiste in St. Johann ein tödlicher Unfall: Ein 44-jähriger Mitarbeiter der Bergbahnen stürzte mitsamt seinem Quad von der Piste in einen Bachgraben. Ein Skifahrer entdeckte den Mann, der unter dem Fahrzeug lag, und setzte sofort einen Notruf ab, doch für den Slowenen kam jede Hilfe zu spät.