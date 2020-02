Zu dreieinhalb Jahren Haft wegen Mordes ist jener 14-Jährige am Dienstagnachmittag am Landesgericht Wiener Neustadt verurteilt worden, der seine 56 Jahre alte Mutter im Juli des Vorjahres in Kirchschlag in der Buckligen Welt erstochen haben soll. Der Schuldspruch ist nicht rechtskräftig. Die vorsitzende Richterin sprach von einem erheblichen Überwiegen der Milderungsgründe - der Strafrahmen hatte bis zu zehn Jahren betragen.