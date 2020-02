Die 49er-Segler Benjamin Bildstein und David Hussl haben bei den Weltmeisterschaften vor Geelong einen starken Auftakt verzeichnet! Nach einem Sieg und zwei zweiten Rängen in ihrer Flotte sind sie Gesamtzweite. Besser waren am verspäteten ersten Wettkampftag bei Leichtwind nur die Briten Dylan Fletcher/Stuart Bithell. Am Montag hatte der Auftakt wegen zu starken Windes verschoben werden müssen.