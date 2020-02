„Teil aus oder kassiere!“ Michi Sollbauer in einer neuen Welt: Bei Zweitligist Barnsley ist er der „Oldie“ Vertrag gilt auch bei Abstieg Heute gegen BirminghamAbstiegskampf pur. Mittendrin: Michi Sollbauer. Mit seinem Neo-Klub FC Barnsley trennen ihn acht Punkte vom rettenden Ufer. Und in Englands 2. Liga geht’s genau so zu, wie es sich der Ex-WAC-Kapitän vorgestellt hat.