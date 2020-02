Wachstum gibt’s im digitalen Sektor

Wer aber Wachstumsraten sehen will, muss auf den digitalen Sektor blicken. Hier zeigt sich allerdings ein weiterer Trend, denn während sich Streaming in den vergangenen drei Jahren verdoppelt hat (von 32,6 Millionen Euro 2017 auf 68,9 Millionen Euro im Vorjahr), ging es für die Downloads zuletzt mit 8,6 Millionen Euro um 21,1 Prozent nach unten. „Das ist eine Brückentechnologie, was wir deutlich am Abschwung in der Nutzung sehen“, so Ballin.