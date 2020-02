Valentinstag, Tag der Liebe! Doch in Österreich leben rund 1,7 Millionen Menschen ohne festen Partner, weltweit gibt es fast 300 Millionen Singles. 28 Prozent gaben in einer Umfrage an, „alleinstehend bzw. single“ zu sein, die meisten davon in Salzburg und Niederösterreich (je 32 Prozent)und Wien (30 Prozent). Doch in einer Gesellschaft, die der Ansicht ist, dass zu einem erfüllten Leben ein Partner gehört - und so mancher Single als „alte Jungfer“, „bemitleidenswert“ oder fehlerhaft" gilt -, ist es manchmal schwierig, selbstbewusst zu bleiben. Den Herausforderungen, Chancen und Möglichkeiten des Alleinlebens widmet sich nun Jane Mathews in ihrem neuen Buch.