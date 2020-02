Salzburgs Exekutiv-Spitze ist auf bemerkenswerter Tuchfühlung zur Politik: So suchte der als VP-nahe geltende Landespolizeidirektor Franz Ruf im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) nach jener undichten Stelle, die den Visitierungsbericht zum „Berner Club“ an die Öffentlichkeit gebracht haben soll. Jetzt soll Ruf für VP-Innenminister Karl Nehammer die Reform des BVT vorantreiben. Der Projektauftrag soll am Mittwoch im Unterausschuss des Innenausschuss vorgestellt werden. Am Montag gab es dazu ein informelles Gespräch mit den Sicherheitssprechern der Parlamentsparteien. Nehammer lobte Ruf für seine Qualifikation und langjährige Erfahrung.