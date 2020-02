Schockierende Zustände ortet NEOS-Klubchef Christoph Wiederkehr bei der Außenstelle der MA 35 in Meidling: Bereits vor Öffnung des Amts habe sich in der Früh eine Warteschlange bis auf die Straße gebildet. Zwei Betroffene, der Brite Peter Berry und der Bosnier Dino Rekanovic, bestätigen das: „Man wartet bis zu sieben Stunden, bis man drankommt“, so der Tenor. Die NEOS fordern, dass Verfahren durch eine Digitalisierungsoffensive schneller abgehandelt werden. Online-Anträge sollen künftig möglich sein.