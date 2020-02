Er habe im Trainingslager bewusst darauf hingewiesen, „dass 28 Punkte in der Rückrunde nicht für Europa reichen werden, sondern dass wir in der Rückrunde ein richtiges Brett hinlegen müssen, um erneut international spielen zu können. Ich habe das gesagt, damit sich eben keiner ausruht, sondern weiß, was es bedeutet, was wir vorhaben. Aber das scheint nicht angekommen zu sein.“ Ihr nächstes Spiel bestreiten die Wolfsburger am Samstag beim Tabellen-Sebenten Hoffenheim. Der 45-jährige Oberösterreicher Glasner ist seit Sommer Trainer des deutschen Vereins.