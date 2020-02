„Ich bin der Amerikaner, der Arabisch kann“

Ferris weiß, wie wichtig professionelle Übersetzungen von gelernten Kräften sind. Immerhin ist er bereits seit fast zwei Jahrzehnten in diesem Berufsfeld tätig. Das hat er übrigens seinem amerikanischen Gitarrenlehrer zu verdanken: „Ich wollte Musik studieren. Mein Gitarrenlehrer hat mir eines Tages gesagt, dass nur die wenigsten mit der Musik eine richtige Karriere einschlagen würden. Er hat mir empfohlen, mein Studium im Ausland zu starten, denn so könnte ich auch gleichzeitig meinen Horizont erweitern und eine neue Sprache lernen. Also kam ich ans Mozarteum in Salzburg.“ Mittlerweile lebt Ferris seit 1996 in Österreich und hat weit mehr als nur eine neue Sprache gelernt.