Konkurrent für das Moto Razr

Während das bereits erhältliche Galaxy Fold ein Smartphone ist, das sich wie ein Buch aufklappen und so in ein fast quadratisches Tablet verwandeln lässt, setzt man beim Galaxy Z Flip auf ein anderes Konzept. Es handelt sich um ein Smartphone, das sich - ähnlich wie das Ende 2019 angekündigte neue Moto Razr - in der Mitte zusammenklappen und so in eine kompaktere Form bringen lässt.