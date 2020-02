Anschober würde „Sophia“-Neustart begrüßen

Die ablehnende Position Schallenbergs ist innerhalb der türkis-grünen Bundesregierung nicht unumstritten. Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte am vergangenen Montag, dass er einen Neustart der EU-Marinemission „Sophia“ begrüßen würde. Man dürfe die Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) nicht alleine lassen. Schallenberg sagte daraufhin, dass die Position Anschobers für die Republik Österreich nicht relevant sei, „da die österreichische Linie in dieser Frage in Brüssel vom Außenminister vertreten wird und nicht in Anschobers Zuständigkeitsbereich fällt“.