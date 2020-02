Zum ersten Mal heulte gegen 23.00 Uhr die Sirene: In einem Ferienhaus in Bad Hofgastein kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Kaminbrand. Die bayrischen Mieter blieben durch den Vorfall unverletzt, doch der zweijährige Sohn wurde vorsorglich vom Roten Kreuz wegen einer eventuellen Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Schwarzach gerbracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Gasteins konnten den Kaminbrand rasch löschen. Die Schadenssumme ist bis dato unbekannt.