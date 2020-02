Nun hat die Suche ein Ende: Neuroth bleibt im Bezirk Leibnitz und zieht bis Sommer in das ehemalige Isovoltaic-Werk in Lebring, dessen Produktion 2018 stillgelegt wurde, großteils leer steht und nahe der Autobahn liegt. Neuroth zieht in den vorderen Teil ein - mit Erweiterungspotenzial. „Die Immobilie entspricht schon jetzt sehr vielen unserer Anforderungen, und wir werden umfassend in die Ausstattung investieren“, sagt Vorstandsvoristzender Lukas Schinko.