„Ruhe in Frieden, mein geliebter Sohn Raphael Coleman, alias Iggy Fox“, bestätigte Colemans Mutter die traurige Nachricht auf Twitter. „Er starb, als er tat, was er liebte und für die wichtigste Sache überhaupt arbeitete. Seine Familie könnte nicht stolzer sein. Feiern wir alles, was er in seinem kurzen Leben erreicht hat, und pflegen wir, was er hinterlassen hat.“