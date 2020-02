Nach einer schon länger andauernden Early-Access-Betaphase erscheint am 13. Februar die finale Version des Action-Rollenspiels „Wolcen: Lords of Mayhem“ auf Steam für den PC. Und schon zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung steht die Schnetzelei nach dem „Diablo“-Rezept ganz an der Spitze der Verkaufs-Charts.