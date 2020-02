Verlobte für Hochzeit sitzen lassen

Laut dem 74-Jährigen hatte nicht er, sondern Anderson aus heiterem Himmel die Idee gehabt, zu heiraten. Und das, obwohl er eine Verlobte hatte. Peters: „Sie schrieb mir ein SMS und sagte, dass sie mich heiraten will. Es war wie ein Traum, der für mich wahr wurde. Ich habe alles für Pam liegen und stehen lassen.“ Inklusive seiner Verlobten, die bereits bei ihm eingezogen war. Dann habe der „A Star Is Born“-Produzent erfahren, dass Anderson pleite war: „Sie hatte fast 200.000 Dollar an Rechnungen, die sie nicht zahlen konnte. Ich habe die für sie übernommen. Und das ist nun der Dank für alles.“