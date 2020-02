Bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die 125.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich (Sozialwirtschaft) hat es auch in der fünften Runde keine Einigung gegeben. Das bedeutet, dass ab sofort Warnstreiks in betroffenen Betrieben abgehalten werden. Die beiden Gewerkschaften GPA-djp und vida drängen bei den Verhandlungen auf die Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich, die Arbeitgeber sehen dies als nicht machbar an.