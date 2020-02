Nachdem das Tiefdruckgebiet „Sabine“ am Montag in Salzburg nur für geringe Schäden gesorgt hat, hat in der Nacht neuerlich eine Sturmfront das Bundesland erreicht. Laut Auskunft des Landesfeuerwehrkommandos gingen gegen 3 Uhr die ersten Alarmierungen ein. In der Folge mussten Feuerwehrleute vor allem umgestürzte Bäume von Straßen, Stromleitungen und Dächern räumen.