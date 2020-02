„Es ist lahm“

Unterstützung bekam Cohen von Tesla-Gründer Elon Musk. Mit dem Vermerk „#DeleteFacebook“ rief er in einer Antwort auf Cohens Tweet zur Löschung des sozialen Netzwerks auf. Seine Begründung: „It’s lame“, was wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie „Es ist lahm“, sprich: langweilig.