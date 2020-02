In einigen Haushalten in Wien ist es am Dienstagmorgen zunächst finster geblieben - Grund dafür war ein Stromausfall, der rund 1500 Haushalte im Bezirk Penzing und einige wenige weitere im Bezirk Ottakring betraf. Mittlerweile sind sämtliche betroffene Haushalte wieder mit Elektrizität versorgt. Auch am frühen Montagabend hatte es einen kurzen Stromausfall in Teilen Döblings gegeben.