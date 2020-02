Ähnlicher Fall in Osttirol

Auch in Leisach (Bezirk Lienz) wurde am Montag ein Lkw wegen Übertretungen angehalten. Der 47-jährige Lenker aus Rumänien benutzte neben anderen Übertretungen der Sozialvorschriften zwei Fahrerkarten, um die Einhaltung seiner Lenk- und Ruhezeiten vorzutäuschen. Der Mann lenkte das Fahrzeug 20 Stunden hindurch ohne ausreichende Fahrtunterbrechungen, hieß es.