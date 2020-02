„Anfang einer Renaissance“

Aus Sicht des deutschen Entwicklungsministers Gerd Müller ist die außerweltlich wirkende Anlage das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte namens Solarstrom. „Wir sind am Anfang, nicht am Ende der Nutzung der Sonnenenergie“, sagt der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur bei einem Besuch in Benban vor einigen Tagen. Es sei der „Anfang einer Renaissance“ der Solarenergie in Afrika, Asien und Südamerika.