Das neue Select Hotel Moser-Verdino ist komplett auf den Business- und Freizeitgast ausgerichtet und wartet laut Hoteldirektion mit schnellen WLAN auf. Praktisch und modern eingerichtet sind die 80 Zimmer mit 160 Betten – man kann zwischen drei Zimmervarianten (Comfort, Deluxe, Superior) wählen. Der Hotelpreis fängt bei 100 Euro an. „Es gibt aber keine Mini-Bar im Zimmer. Alles, was die Gäste verlangen, gibt es an der Rezeption und in weiterer Folge im Market Place in der Lounge zu kaufen“, erklärt Lorenz.