In einem Interview schockte sie mit der Enthüllung, dass zwei Männer 1985 mit Waffengewalt in ihr Haus eingedrungen und sie und eine Freundin vor den Augen ihres Ehemanns vergewaltigt hatten. In einer Gastkolumne bei „InStyle“ beschreibt Fran Drescher jetzt, wie das traumatische Ereignis 15 Jahre später schlimme körperliche Folgen für sie hatte: Sie erkrankte an Gebärmutterkrebs.